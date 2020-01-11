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2019’da 74,2 milyon yolcu ile uçtu

2019’da 74,2 milyon yolcu THY ile uçtu
Giriş Tarihi: 11.1.2020

() geçtiğimiz yıl 74,2 milyon yolcu taşırken, en büyük artış yüzde 18,4 ile 477 bin yolcu taşıdığı Orta ve uçuşlarında yaşandı.

TÜRK Hava Yolları (THY) geçtiğimiz yıl 74,2 milyon yolcu taşırken, en büyük artış yüzde 18,4 ile 477 bin yolcu taşıdığı Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yaşandı. Özellikle transit yolcu sayısının yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükselmesi dikkat çekti. THY'nin kargo ve posta taşımacılığında ise 2019 yılında en dikkat çeken nokta Uzak Doğu oldu. THY, Uzak Doğu'da 2018 yılına göre yüzde 13,2 artış ile 471 bin 279 ton kargo ve posta taşımacılığı yaptı.
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