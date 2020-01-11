Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe

TÜBİTAK, 1512 BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin TL hibe desteği veriyor.

TÜBİTAK, 1512 BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin TL hibe desteği veriyor.

6 PROJEYE 1 MİLYON 200 BİN

PROGRAMIN Türkiye çapındaki 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi başvuruları almaya başladı. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz döneminde 122 girişimci ekibin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu ekiplerden uygun bulunan 58'inin, BİGG-Y kapsamında verilen eğitim ve mentörlük programından faydalanması sağlandı. Eğitim sürecinden sonra seçilen 11 girişimci ekibin proje bilgileri, TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK, bu 11 projeden 6 tanesini, tamamı geri ödemesiz 200 bin TL'lik destekle ödüllendirdi. Yüzde 50'den fazla başarı oranı gösteren BİGG-Y olarak, yeni dönem için genç girişimcileri arıyoruz" dedi.