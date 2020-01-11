İZMİR'İN en değerli alanlarından birisi olan Balçova ilçesi İnciraltı bölgesindeki toplam 5 bin dönümlük tarım alanının, sağlık turizmine açılması için yeniden planlanmasını isteyen hak sahiplerinin bekleyişi sürüyor.

İZMİR'İN en değerli alanlarından birisi olan Balçova ilçesi İnciraltı bölgesindeki toplam 5 bin dönümlük tarım alanının, sağlık turizmine açılması için yeniden planlanmasını isteyen hak sahiplerinin bekleyişi sürüyor. İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgeye dair yeni bir İmar Planı hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. Bölgenin ciddi bir değerinin bulunduğunu ancak kendilerinin arazilere sadece uzaktan baktığına dikkati çeken Karabulut, "Bu durum artık değişmeli. Bakanlık şu an buranın planlanması için çalışmalara başladı" dedi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk ise söz konusu bölgenin tarım alanı olduğuna ve yıllardır üretim yapıldığına dikkati çekip, bu şekilde korunması gerektiğini kaydetti.