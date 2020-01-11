Kızı süt içsin diye kurduğu çiftlikle marketlere girdi

EGE Üniversitesi'nden ziraat mühendisi olarak mezun olan ve 25 yıl deri sektöründe çalışan Cengizhan Orpak (51), 2012'de doğan kızı Naz alerjik etkileri nedeniyle piyasada satılan ambalajlı sütleri tüketemeyince üzüntü yaşadı. Doğal keçi sütü ve peynirlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan Orpak, kızı için çiftlik kurup kendi süt ürünlerini üretmeye karar verdi. Torbalı'da bir çiftlikte eşiyle keçi yetiştiriciliğini ve mandıracılığı öğrenen Orpak, Menderes'te çiftliğini kurdu.

EGE Üniversitesi'nden ziraat mühendisi olarak mezun olan ve 25 yıl deri sektöründe çalışan Cengizhan Orpak (51), 2012'de doğan kızı Naz alerjik etkileri nedeniyle piyasada satılan ambalajlı sütleri tüketemeyince üzüntü yaşadı. Doğal keçi sütü ve peynirlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan Orpak, kızı için çiftlik kurup kendi süt ürünlerini üretmeye karar verdi. Torbalı'da bir çiftlikte eşiyle keçi yetiştiriciliğini ve mandıracılığı öğrenen Orpak, Menderes'te çiftliğini kurdu.

TALEBE YETİŞEMİYORUZ

Orpak'ın kızının süt ürünleri tüketebilmesi için kurduğu çiftlik, zincir marketlere ürün tedarik eden büyüklüğe ulaştı. Orpak, "Lezzet analizini kızım yapıyor. Kızım 'tamam' derse satıyoruz. Gurur duyacağımız bir ürün çıkartmak istedik. Yurt dışından da talep var ama kapasitemiz yeterli değil" diye konuştu.