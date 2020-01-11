ÖTO’dan Ankara’da ekonomik ziyaretler

ÖDEMİŞ Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ilçe ekonomisinin geliştirilmesi için bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ÖDEMİŞ Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ilçe ekonomisinin geliştirilmesi için bir dizi ziyaretlerde bulundu. Türk Marka ve Patent Kurum Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Coğrafi işaretler Daire Müdürü Hakan Kızıltepe ile bir araya gelerek, Ödemiş'teki ürünler için yapılan coğrafi işaret başvurularının süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Eriş, Tarım Kredi Yem A.Ş'ye, Ticaret Bakanlığı'na, İhracat Genel Müdürlüğü'ne de ziyaretler yaptı.