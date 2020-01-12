Besiciye 50 milyon lira ödeme yapacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki tarım arazilerinde su baskınları oluşmasına ilişkin, "Zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. Devlet, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki tarım arazilerinde su baskınları oluşmasına ilişkin, "Zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. Devlet, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız." dedi. Bakan Bekir Pakdemirli, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" tanıtım ve sertifika programında borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçi ve üreticilere kolaylık sağlayacaklarını ifade etti. Pakdemirli, "İnşallah 2020'de, Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'ne Mersin'de devam edeceğiz. Sürü Yöneticisi İstihdam Desteğini 10 bin işletmeye çıkararak, 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız" görüşünü dile getirdi.