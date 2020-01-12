İngilizler yine Muğla’yı seçti

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı geçen yıl, 2018'e göre yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650'ye ulaştı.

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı geçen yıl, 2018'e göre yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650'ye ulaştı. Muğla Valisi Esengül Civelek, "Muğla'yı 1 milyon 137 bin 108 kişiyle en çok İngilizler ziyaret ederken, 513 bin 56 Rus, 200 bin 855 de Ukraynalı geldi. Bu yıl 1 milyon 698 bin 595 kişi Dalaman Havalimanı'ndan, 972 bin 477'si Milas Bodrum Havalimanı'ndan kenti girdi" dedi. TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, İngiliz turistlerin Marmaris'i sevdiklerini ifade ederken, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "İngiltere'deki reklamlarımızla yüzde 15'lik artış bekliyoruz" dedi.



TÜRKİYE'DE ALIŞVERİŞİ SEVİYORLAR

2019'da KDV iade (tax free) satışlar Türkiye'de yüzde 28 büyürken, satış payında Çinliler, ortalama harcamada ise Katarlılar öne çıktı. Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, "2020 yılında tax free alışverişlerinin normal şartlar altında yaklaşık yüzde 20 büyümesini öngörüyoruz" dedi. Tax free satışlarının yüzde 84'lük kısmının İstanbul'da gerçekleştiğini belirten Şeyhun, "Diğer bölgelere de lüks markaların yatırım yapması halinde satışlarda artış olabilir" ifadelerini kullandı.