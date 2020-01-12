Turizm gelirini iki katına çıkarabiliriz

Çagdas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Daglarca Çaglar, “Y ll k turizm gelirimiz bugün 30-35 milyar dolar düzeyinde. Bunu dogru hamlelerle, 60-70 milyar dolar band na tas yabiliriz” dedi

Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Türkiye'nin en büyük kozlarından birisinin turizm olduğunu, ancak bunu etkin kullanamadığını belirterek, "Turizmden ülke olarak sağladığımız yıllık gelir bugün 30-35 milyar dolar bandında. Bunu doğru hamlelerle, 60-70 milyar dolar bandına taşıyabiliriz." dedi.

MÜCADELE SÜRMELİ

2020'nin bu yıla göre çok daha iyi geçeceğine, ekonomi yönetimi tarafından konulan makro ekonomik hedeflerin birçoğunun da olumlu anlamda üzerine çıkılabileceğine inandığını vurgulayan Çağlar, "Hızlı ve sürdürülebilir büyüme, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahip" değerlendirmelerini yaptı. Yüksek enflasyon ve faizle mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesinin, Türkiye'deki yatırım ikliminin iyileştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Çağlar, şunları söyledi: "Son aylarda makro cephede gelen göstergeler oldukça olumlu. Bunların sürdürülebilirliği önem taşıyor. Türkiye ekonomisini geleceğe taşıyacak sektörlerin başında turizm geliyor. Turizmde önemli olan, çok turistin ülkeye gelmesi değil, ekonomiye maksimum katkıyı sunacak kitlenin tespit edilmesi, bu kitleye doğru tanıtım faaliyetleriyle ulaşılması ve onların Türkiye'yi ziyaret etmesinin sağlanması... Biz bunu başardığımız takdirde, ülke olarak ciddi bir iktisadi kalkınma hamlesinin de ilk adımını atmış olacağız."



OYUN KURUCULAR İÇİNDE YER ALIRIZ

Son yıllarda dünya ekonomisinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada korumacılık güçleniyor. Türkiye coğrafi konumu ve genç iş gücüyle dünyada fark yaratabilecek ülkelerin başında geliyor. Dünyadaki bu dönüşümün enerji, turizm ve teknolojiye müthiş bir yansıması olabilir. Bunu değerlendirirsek, yeni dünya düzeninin oyun kurucuları arasında yer alabiliriz."