Türkiye’ye 200 milyon dolarlık enerji yatırımı

ABD'Lİ yenilenebilir yakıt devi Taronis Technologies, Türkiye'de gazlaştırma ünitesi üretecek. Küresel doğal gaz piyasasının önde gelen üreticilerinden Taronis Technologies'in 200 milyon dolar yatırımla kuracağı tesiste 300KW'lık gazlaştırma ünitelerinin üretileceği ifade edildi.

ABD'Lİ yenilenebilir yakıt devi Taronis Technologies, Türkiye'de gazlaştırma ünitesi üretecek. Küresel doğal gaz piyasasının önde gelen üreticilerinden Taronis Technologies'in 200 milyon dolar yatırımla kuracağı tesiste 300KW'lık gazlaştırma ünitelerinin üretileceği ifade edildi. Açıklamada, Ankara merkezli Taronis Fuels Turkey Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Taronis Turkey) kurulum sürecinin hukuki olarak tamamlandığı bilgisi verildi. Üretimde kullanılacak tüm ekipmanların Türkiye'den temin edileceği belirtildi. Taronis Technologies Üst Yöneticisi Scott Mahoney, yatırımın Taronis'in verimli pazarlara erişimini sağlayacağını ifade etti.