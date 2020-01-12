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Varank ve Dönmez açtı

Varank ve Dönmez çağrı merkezi açtı
Giriş Tarihi: 12.1.2020

SANAYİ ve ile Enerji ve , Siirt'te 'nde yapımı tamamlanan, ilk etapta 111 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılışını yaptı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde yapımı tamamlanan, ilk etapta 111 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılışını yaptı. Törende konuşan Varank, çağrı merkezlerinin hem genç hem de kadın istihdamı açısından önemli olduğunu söyledi. Varank, "Büyük, global, müşteri memnuniyetini düşünen firmalar çağrı merkezleri ile bu memnuniyetlerini çok üst seviyelere çıkarabiliyorlar. Bu açtığımız tesis bin 300 kişiyi istihdam etme kapasitesine sahip" dedi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Fuat Atik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve vatandaşlar katıldı.
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