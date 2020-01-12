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için Alman devlet kanalı ’da

Volkswagen için Alman devlet kanalı Manisa’da
Giriş Tarihi: 12.1.2020

'YA yapılması planlanan yatırımıyla ilgili Alman devlet televizyonu ekibi kente gelerek çekim yaptı.

MANİSA'YA yapılması planlanan Volkswagen yatırımıyla ilgili Alman devlet televizyonu ARD ekibi kente gelerek çekim yaptı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Almanya doğumlu olan Baybatur, "Türk-Alman ilişkilerine ivme kazandıracak yatırım öncesi Manisa'mızı tanıttık. Bu yatırımın şehrimize kazandırılması için gayret sarf eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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