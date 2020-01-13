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2023’e çok sağlam sanayiyle gireceğiz

2023’e çok sağlam sanayiyle gireceğiz
Giriş Tarihi: 13.1.2020

Sanayi ve : "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak." açıklamasında bulundu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de aslında gayet kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız." ifadelerini kullandı. Varank, "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak" dedi.
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