Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yeni haftaya nasıl başladı? soruları merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan gelişmeler araştırılıyor.Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 13 Ocak Pazartesi altın fiyatları...