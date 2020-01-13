Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yeni haftaya nasıl başladı? soruları merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan gelişmeler araştırılıyor.Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 13 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. İşte 13 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 293,65 TL
SATIŞ: 293,73 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 471,94 TL
SATIŞ: 482,44 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 940,93 TL
SATIŞ: 964,89 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.887,76 TL
SATIŞ: 1.923,88 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.956,00 TL
SATIŞ: 1.986,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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