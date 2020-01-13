Arı sütü ve polen ithalatına sıkı takip

ARI kovanlarından gram gram sağılan, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve kilogramı 10 bin lirayı bulan arı sütü üretimi ve ithalatı sıkı denetime alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sınır denetimlerinde uygunsuz ürünlerin imha edildiğini ifade etti. PAKDEMİRLİ, uygunsuz ürünlere karşı yürütülen çalışmalara ilişkin "Kontrol sonucu ulusal mevzuata uygun olan sevkiyatların ülkeye girişine izin veriliyor. Piyasada bulunan sahte ve uygunsuz ürünler, rutin ya da her türlü ihbar neticesinde tespit edilmesi durumunda işletmeler hakkında idari işlem yapılıyor. Uygunsuz ürünlerle ilgili olarak el koyma, toplatma, imha gibi işlemler uygulanıyor" dedi.



■ HAZAL ATEŞ