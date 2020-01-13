  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Arı sütü ve polen ithalatına sıkı takip

Arı sütü ve ithalatına sıkı takip

Arı sütü ve polen ithalatına sıkı takip
Giriş Tarihi: 13.1.2020
ARI kovanlarından gram gram sağılan, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve kilogramı 10 bin lirayı bulan arı sütü üretimi ve ithalatı sıkı denetime alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sınır denetimlerinde uygunsuz ürünlerin imha edildiğini ifade etti. PAKDEMİRLİ, uygunsuz ürünlere karşı yürütülen çalışmalara ilişkin "Kontrol sonucu ulusal mevzuata uygun olan sevkiyatların ülkeye girişine izin veriliyor. Piyasada bulunan sahte ve uygunsuz ürünler, rutin ya da her türlü ihbar neticesinde tespit edilmesi durumunda işletmeler hakkında idari işlem yapılıyor. Uygunsuz ürünlerle ilgili olarak el koyma, toplatma, imha gibi işlemler uygulanıyor" dedi.

■ HAZAL ATEŞ
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arı sütü ve polen ithalatına sıkı takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN