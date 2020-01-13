Aydın kestanesi AB tescili alıyor

AYDIN'IN en önemli tarımsal ihracat ürünlerinin başında yer alan kestane, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili almaya hazırlanıyor. En fazla kestane üretilen kent olan Aydın'da AB tescili müjdesini Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur verdi. Çondur, "Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Antep baklavasının ardından Aydın kestanesi de AB tescilli ürünümüz olacak. 3 yıldır talebimiz Brüksel'de bekliyordu. Bir ay içerisinde tescili almış olacağız. Aydın'da incirin ardından kestane de AB tescilli ikinci ürün olacak" dedi.



■ MEHMET KAVAS