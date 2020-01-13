Başkan Kaya, 10 bin deveye talip oldu

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, büyük yangın afetinin yaşandığı Avustralya'da su kıtlığına neden oldukları gerekçesiyle vurulacak 10 bin deveye talip olduklarını açıkladı. Türkiye'nin tek deve çiftliği sahibi olan Başkan Kaya, Türkiye'de şu an deve konusunda büyük sıkıntı olduğunu, yurtdışından koyun, inek gibi hayvanları getirebildikleri halde deve getiremediklerini söyledi. Türkiye'de şu an 4-5 bin civarında deve olduğunu belirten Kaya, "Avustralya'da develerin vurulacağı haberi biz deve sahiplerini çok üzdü. Devletimiz ön ayak olursa biz bu develere talibiz. En az dört beş bin tanesini rahat bir şekilde satarım" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ