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’teki birikimler 127 milyar lirayı aştı

BES’teki birikimler 127 milyar lirayı aştı
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre 2019 sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 131 oldu. Geçen yılın sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 113 bin 302'ye ulaştı.
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