Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Geçen haftayı 5,8765'ten tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? İşte 13 Ocak Pazartesi dolar ve euro fiyatı...