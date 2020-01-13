Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Geçen haftayı 5,8765'ten tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? İşte 13 Ocak Pazartesi dolar ve euro fiyatı...
Dolar bugün ne kadar? Euro yükselişte mi? soruları döviz almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı 5,8765'ten tamamlayan dolar bugüne nasıl başladı? Euro ne kadar oldu? İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Ocak Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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