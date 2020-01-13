Konut alacaklar hızlı hareket etmeli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların kullanımına sunulmak üzere kamu bankalarının sıfır konuttaki faiz oranını % 0.99'dan % 0.79'a indirdiğini açıkladı. İzmirli sektör temsilcileri, devlet bankalarının kredi konusundaki desteğinin konut satışlarının da artıracağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların kullanımına sunulmak üzere Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sıfır konuttaki faiz oranının % 0.99'dan, % 0.79'a indirildiği yönündeki açıklamasının ardından gayrimenkul sektöründe canlanma kendini göstermeye başladı. Açıklamanın ardından özellikle kamu bankalarında yapılan kredi işlemleri ve vatandaşların kredi talepleri de büyük hız kazandı. İzmirli gayrimenkul sektörü temsilcileri, "Konut fiyatları şu anda en düşük seviyede. Ev almak için hızlı hareket edilmeli" dedi.



NE DEDİLER

■ Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Kamu bankalarının yüzde 0.79'luk faizi sektörü olumlu etkileyecek. 2020 yılının ilk çeyreğinde hareketlilik artacaktır.



■ Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: Kamu bankalarının sektörün önünü açmak için verdiği destekler olumlu. Haziran ve temmuz aylarından sonra konut fiyatları artış gösterecek. Bu nedenle konut almak isteyenler daha hızlı hareket etmeli.



■ Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan: İnşaat firmaları ellerinde bulunan konutların eritilmesine öncelik verecektir. Konut stoklarının azalmasının ardından gayrimenkul piyasası da yeni proje inşaatlarıyla birlikte tekrar hareketlenecektir.



■ İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman: 2019'un sonunda piyasalar yeniden canlanmaya başladı. Yeni faiz indirimi sektörü daha da rahatlatacaktır.

