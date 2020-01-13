Miami’de kiracı ve geri alım garantili evler satışta

International Realtors Group'un sahibi Giovanna Guzman, ABD Miami'de birçok Türk yatırımcıya değişik projeler içinde yer alan değerleri 500 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında değişen, geri ödeme garantili gayrimenkuller sattıklarını söyledi. Property Invest USA şirketinin kurucusu ve ortağı Cengiz Bayırlı da geçen yıl ayda ortalama 25-30 arasında gayrimenkul satışı yaptıklarını, bu rakamı bu yıl içinde 100 eve çıkarmak istediklerini açıkladı. BROKER şirketi olarak 10. senelerini kutladıklarını belirten kurucu Guzman, son yıllarda Türk yatırımcıların Miami'ye yoğun bir talebi olduğunu belirterek, "Kira getirileri Türkiye'ye nazaran en az 3 kat daha fazla. Tapu işlemleri tamamen şeffaf" dedi. Dünyanın değişik noktalarında ofisler açarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden Bayırlı ise, "Baltimore'da kiracı, geri alım garantili konutlar satıyoruz. 2019'da International Realtors Group'a ortak olduk. Grubun Miami'deki ürün yelpazesine 70 bin dolardan başlayan evleri koyarak, her kesimden müşteriye hitap etmeye başladık" dedi.



■ SELAHATTİN ERTAŞ