Tüketici ödülü Sırım’a

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM Birleşik Mağazalar A.Ş’nin zeytinyağı markası Sırım, Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından verilen “Altın Marka Ödülü” kapsamında “Tüm Tüketicilere Tavsiye Edilen Marka” olarak belirlendi

Kalite ve lezzetinin yanında tüketicilere ulaşılabilir fiyatlar sunan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin, markası Sırım, Avrupa Birliği' Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) tarafından tüm tüketicilere tavsiye edilen zeytinyağı oldu. Böylece Sırım, "Altın Marka Tüketici Ödülü" ile birlikte "Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logosu ve sertifikasına sahip oldu.



TÜKETİCİ OSCARI

Türkiye'nin 34 yıl önce kurulan ilk tükeci girişimi olan TTKD, zeytinyağı sektöründe tüketicilerin "markaya ilgi" derecesini araştırdı. Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarının tüketiciler tarafından kalite ve beğeni dereceleri ölçüldü. Yapılan araştırmalar son bir yıl içerisinde zeytinyağı sektörünün en beğenilen ve tercih edilen markalarından birinin "Sırım Zeytinyağı" olduğunu ortaya koydu.





KALİTE VE BEĞENİ ARAŞTIRMASI

TTKD Başkanı Mehmet Barak, "Biz bir tüketici örgütüyüz. 34 yıllık geçmişimizle, laboratuvar çalışmalarıyla HACCP kriterlerinde binlerce analiz, test, araştırma yaptık. Bunlardan birini de zeytinyağı sektöründe uyguladık. Tek amacımız, tüketicilerimizin kaliteli mal ve hizmet almalarını sağlamak. İşte bu değerlendirmede Sırım, Altın Marka Tüketici Ödülü'ne layık görüldü ve Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz logosuna hak kazandı" dedi.



BU ÖDÜL BİLİNÇLİ TÜKETİCİYE AİT

SIRIM'IN tedarikçisi Alhatoğlu Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, tüketicilere en iyi ve en kaliteli zeytinyağını, en ulaşılabilir rakamlarla sunmak için büyük emek gösterdiklerini söyledi. Sektörde, tüketicinin yanlış bilgilendirildiği bir dönemde, gösterdikleri bu emeğin karşılığını almanın gururunu yaşadıklarını belirten Alhat "Her zeytin danesine büyük önem gösteriyoruz. Ağaçlarımızdan sofralara giden zeytinyağımız için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Tek bir hedefimiz var o da vatandaşımıza, en iyi zeytinyağını sunmak. Bu ödül, aslında tüketicimizin ne kadar bilinçli olduğunun da göstergesi. Birlikte en iyisini üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.