Vatandaşı aldatma oyunlarına darbe

Ticaret Bakanlığı fiyatları şişiren sonra da indirim adı altında yeniden pazarlayan firmalara ceza yağdırdı. Bakan Pekcan, 166 indirim kampanyasının usulsüz olduğunu, bu firmalara 3 milyon lira ceza kesildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı tüketiciyi aldatan alışveriş kampanyaları ve indirim günleriyle mücadele amacıyla dört koldan harekete geçti. Bakanlık, belirli alışveriş günlerinde maliyetleri yükselterek fiyatları şişiren sonra da indirim adı altında yeniden pazarlayan firmalara ceza yağdırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulu'nca166 indirim kampanyasının usulsüz olduğunun belirlendiğini ve yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na "İndirim günü, kapatıyoruz, stokları tüketmek için fırsat" gibi satış teknikleri ile vatandaşı aldatan firmalara yönelik şikâyet yağdı.



SATIŞ OYUNLARI

Bakan Pekcan, Kurul'a gelen şikâyetlerin "İnternet üzerinden gerçekleştirilen indirimli satış kampanyalarında tanıtımı yapılan ürünün stokta olmaması ya da diğer gerekçeyle iptal edilmesi. Tanıtımı yapılan ürünlerin fiyatlarının gerçeğe aykırı olarak sunulması. Vaat edilen indirimlerin uygulanmaması ve indirim kampanyaları kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi" olarak 4 başlıkta yoğunlaştığına dikkat çekti. Pekcan, 166 indirim kampanyasında mevzuata aykırılık tespit edildiğini söyledi.



ÖN İNCELEME YAPMADAN ALMAYIN

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı alışveriş kampanyası ve indirimlere karşı vatandaşları uyarırken, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için şu önerilerde bulundu. Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının unvanı, adresi, sabit telefonu ve MERSİS numaralı gibi bilgilerin olup olmadığını kontrol edin. İnternet veya telefon ile yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yaparak haklarındaki yorumları okuyun.

HAZAL ATEŞ