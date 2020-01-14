Kadın girişimcinin örnek olacak başarısı

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO), KOSGEB ve İŞKUR'un işbirliği altında düzenlenen Girişimcilik Kurslarını başarıyla tamamlayan kadın girişimci Solmaz Ciro, Alsancak'ta güzellik salonu açtı. Takma kirpik, protez tırnak, cilt bakımı gibi hizmetlerin verileceği merkezin açılışına İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Sezai Apaydın, İTKO Eğitmeni İlhan Başar ile İTKO Genel Sekreteri Aylin Kaşaröz de katıldı. Yeni işletmesinde istihdam yaratarak toplum hayatına önemli katkılar yapacağını belirten Solmaz Ciro, "Güzellik uzmanlığı uzun yıllardır ilgilendiğim, önem verdiğim bir konu. Bu alanda mesleki tecrübeye de sahibim. İTKO, KOSGEB ve İŞKUR kurslarını bir fırsat olarak gördüm ve sertifikamı alarak kendi işletmemi açtım. Burada hem misafirlerime titizlikle hizmet verecek, hem de bilgi ve birikimimi yeni arkadaşlara aktarmanın hazzını yaşayacağım. Üretmek, topluma katkı verebilmek çok güzel bir duygu. Tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Girişimci olun, güçlü bireyler olun. Ülkemize, toplumumuza daha fazla yararımız dokunsun" dedi.



GÜVENLERİ ARTAR

İnsanların daha bakımlı görünmelerinin moral ve motivasyonu da artırdığını hatırlatan Ciro, "İnsanlar bakımlı oldukça, dış görünüşlerine önem verdikçe toplum içinde daha saygın konuma geliyorlar. Bakımlı bir insanın kendine güveni artar, çevresine daha faydalı olur. Amacımız verdiğimiz hizmetlerle insanların mental yorgunluklarını atmalarını sağlamak, bireylere iyi bir dış görünüm kazandırarak onların daha üretken, daha verimli olabilmelerini sağlamaktır" şeklinde konuştu.



TAVSİYE EDİYORUZ

İTKO eğitim tesislerinin binlerce kişiye umut ve güç aşıladığını kaydeden İTKO Eğitmeni İlhan Başar ise, Solmaz Ciro'nun herkese örnek olması gerektiğini söyledi. 2020 yılında sistemin değiştiğini hatırlatan Başar, "Artık bireyler şahsi olarak online bu eğitimlere müracaat ediyorlar. Bu eğitimler ekonomiye önemli katkılar veriyor. Yeni iş ve istihdam alanlarının açılmasını sağlıyor, devletin vergi gelirlerinin artmasına, genel ihracatın yükselmesine vesile oluyor. Kendi işletmesini açarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese tavsiye ediyoruz" dedi.