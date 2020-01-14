Krediyle işlerinin patronu oldular

Aydın'da Mikrofinans Batı Şubesi, 7 yılda bin 370 kadın girişimciye, toplam 2 milyon 970 bin lira mikrokredi imkanı sundu. İncirliova Kaymakamlığı'nda hizmet veren şube, sorumluluk alanında bulunan İncirliova, Germencik, Koçarlı, Söke ve Kuşadası'nda kadın girişimcilere bin ile 5 bin lira arasında kaynak aktardı. Aldıkları kredilerle kuaförlük, çiçekçilik, pazarcılık gibi çeşitli meslekleri yapan kadınlar, kendi işlerinin patronu oldu. Krediyi sadece kadınlara verdiklerini belirten Mikrofinans Aydın Batı Şube Yöneticisi Nefise Akyıl, "Kadınlarımız genellikle ya mevcut işini büyütmek, ya da kendi işini kurmak için bizden kredi istiyor. İş fikri konusunda da destek oluyoruz. İş hayatında var olmak isteyen tüm kadınlar mikrokredi kullansınlar"



MEHMET KAVAS