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Milyonlarca çiftçiye “hasat” sigortası

Milyonlarca çiftçiye “hasat” sigortası
Giriş Tarihi: 14.1.2020
KÜMET, milyonlarca çiftçinin yüzünü güldürecek önemli bir adım daha atıyor. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçilerinin sigortalı olmasını teşvik için "hasat sigortası" başlatıyor. Bu kesime sigorta yaptırmaları için hasat dönemi, yılın belirli aylarında özel prim ödeme planı sunulacak. Yeni asgari ücretle birlikte tarım Bağ-Kur günlük ihya borçlanma tutarı 30.46 lira olurken, tarım sigortalılarının aylık 26 gün üzerinden yaklaşık 791 lira prim ödemeleri gerekiyor. Böylece tarım sektöründeki herkes sosyal güvenceden daha kolay yararlanacak ve kayıtlı istihdama geçmiş olacak.

■ HAZAL ATEŞ
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