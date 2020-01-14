Yerli otomobil güvenlikte dünya devleri ile yarışta

Ön gösterimi yapıldığı ilk günden bu yana gözlerin çevrildiği Türkiye'nin Otomobili, büyük beğeni toplayan tasarımının yanında güvenliği ile de tercih sebebi olacak. Güvenlik testleriyle kendinden söz ettiren Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı'nda (EuroNCAP) 5 yıldız seviyesine uyumlu olarak üretilecek olan 'Türkiye'nin Otomobili' programın değişecek standartlarına da uyum sağlayacak.



Geçtiğimiz yıl elektrikli ve hibrit araç kategorisinde 5 yıldız alan araçlar arasında, Tesla, BMW, MercedesBenz ve Subaru gibi markaların modelleri yer alıyor. Türkiye'nin zihniyet dönüşümünün sembolü yerli otomobil, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak planlandı. Aracın tasarımında kol desteklerinin seviyelerine kadar EuroNCAP standartları göz önüne alındı. EuroNCAP standartlarına göre 5 yıldızlı güvenlik, sağlam çarpışmadan kaçınma ekipmanı ile donatılmış, çarpışma korumasına yönelik en iyi performans anlamına geliyor. Türkiye'nin Otomobili, seri üretimine başlanacak olan 2022 yılında değişecek EuroNCAP standartlarının güvenliğine hazır şekilde kullanıcıya sunulacak.



■ BETÜL USTA/ANKARA