  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek

"100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek

100 Bin Sosyal Konut Projesinde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek

15.01.2020, 13:31

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının () "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alınmaya başlandı.

Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.
Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.
AA

TOKİ başvurusunda son gün! TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ücreti ne kadar?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN