Altın fiyatları ne kadar? 15 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Altın yatırımcısı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 15 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dn kapanışta çeyrek altın 475,00 lira, Cumhuriyet altını 1.945,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 292,10 liradan işlem gördü. İşte 15 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 292,87 TL

SATIŞ: 292,94 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 471,94 TL

SATIŞ: 482,44 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 940,93 TL

SATIŞ: 964,89 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.887,76 TL

SATIŞ: 1.923,88 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.956,00 TL

SATIŞ: 1.986,00 TL