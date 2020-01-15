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Haberler > Ekonomi > AnadoluJet, Sabiha Gökçen’den 28 uçuş ile dünyaya açılacak

, ’den 28 uçuş ile dünyaya açılacak

AnadoluJet, Sabiha Gökçen’den 28 uçuş ile dünyaya açılacak
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Türk Hava Yollarının (THY) düşük maliyetli hava yolu markası AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlatacağı 28 uçuş ile dünyaya açılacak. Marka, THY'nin misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Yeni stratejimiz ile Anadolu'nun markası AnadoluJet'i dünyanın buluştuğu yeni hava yolu konumuna taşımayı hedefliyoruz" dedi. 29 Mart'ta başlayacak yeni uçuşlar için biletler Anadolu- Jet ve THY satış kanallarında satışa açıldı.
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