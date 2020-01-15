Gümrüklerde uzlaşma dönemi

Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılacak başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak. BUNA göre, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının 20 veya üzerinde olması halinde, en fazla iki uzlaşma komisyonu oluşturulabilecek. Uzlaşma talebinde bulunacaklar başvurularını BİLGE Sistemi kurumsal internet sayfası üzerinden şifreleriyle yapabilecek.