İŞKUR, 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu

İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüğümüz bir yılı geride bıraktık. Son istihdam rakamlarıyla birlikte İŞKUR, son 10 yılda yaklaşık 8 milyon kişinin istihdamına aracılık etmiş oldu" dedi.