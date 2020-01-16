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Bakan Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Bakan Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız

16.01.2020, 15:20

, Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak " İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı Değerlendirme Toplantısı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

2020'DE EKONOMİDE YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ
Bakan Albayrak mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi. Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." ifadelerini kullandı.

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