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Çiğli’ye yeni havalimanı önerisine destek

Çiğli’ye yeni havalimanı önerisine destek
Giriş Tarihi: 16.1.2020
İzmir'in sorunlarının çözümü için AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar tarafından düzenlenen toplantıda Kaklıç'a yeni havalimanı yapılması önerisi görüşüldü. Öneriye Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den destek geldi. Toplantıda Kırkpınar askeriyeye ait olan Kaklıç havalimanının sivil havalimanı olarak hizmet vermesi için öneri getirdi. Kaklıç Havalimanı'na ev sahipliği yapan Çiğli'nin Belediye Başkanı Gümrükçü, "İzmir'in yeni bir havalimanına ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Geçmişte olduğu gibi Kaklıç havalimanının sivil uçuşlar için kullanılması tüm Bakırçay'ın talebidir" dedi.
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