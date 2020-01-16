Ege turizmine sömestr bereketi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, sömestir tatilinden dolayı termal ve kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, sömestir tatilinden dolayı turizm beldeleri, termal ve kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi. Çeşme Boyalık Otel Genel Müdürü Orhan Belge, bu yıl sömestirde rezarvasyon patlaması yaşandığını ve doluluk oranlarından mutlu olduklarını belirtti. Belge Yeni Asır'a "Çeşme'de yüzde yüz doluluk olacak. Yaz aylarında olduğu gibi Çeşme'ye insanlar akın ediyor" dedi.



DENİZLİ'DE KAR KEYFİ

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor. Son dönemde kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan ve Türkiye'nin 4 bir tarafından ziyaretçi ağırlayan Denizli Kayak Merkezi'ni yeni sezonda şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi tercih etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan da kayak merkezinde Vatandaşların kar keyfine ortak oldu. Zolan çifti sevgi gösterileri ile karşılanırken, Başkan Zolan, "Tesis kısa sürede ismini duyurdu. Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi" dedi.



SEBAHATTİN ALP- FATİH ŞENDİL