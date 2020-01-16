Evde bakım desteği 1460 liraya yükseldi

Hükümet engelli, yaşlı, muhtaç kişilere büyük destekler sağlıyor. 550 bin kişiye evde bakım desteği verilirken, engelli annelerine erken emeklilik kapısı açıldı. Bu yıl evde bakım desteği kapsamında yaklaşık 8 milyar liralık yardım yapılacak. Bununla birlikte evde bakım hizmeti verilen engelli annelerine emeklilik konusunda danışmanlık hizmeti verilecek. Asgari ücretle birlikte evde bakım desteği de yaklaşık bin 460 liraya yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "361 bakım merkezinde 27 bini aşkın engelliye yatılı bakım hizmeti sunuluyor" dedi. Daha önce bin 384 lira olan evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.



■ HAZAL ATEŞ / ANKARA