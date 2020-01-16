Gıda sahtekârlarına 5 yıl hapis geliyor

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak taklit ya da hileli gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya sunan gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesini öngören yasa teklifi taslağı hazırlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda güvenliği milli güvenlik meselesi" çağrısı ve en son 229 firmanın ifşa olmasının ardından gıda sahtekârlarına hem hapis hem de sektörden men edilmeyi içeren ağır cezalar geliyor. AK Parti Grubu tüketicinin hayatını tehlikeye atacak gıdaları üreten ve satanlara, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik cezaları içeren yasa teklifi hazırlıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden işletmelere bir yıldan 5 yıla kadar hapis, bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda ilgili firmalar beş yıldan 10 yıla kadar faaliyetten men edilecek.



■ HAZAL ATEŞ