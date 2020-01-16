Girişimci sayısı artarsa işsizlik sıkıntısı çözülür

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), bugüne kadar 50 girişimciye ve bin işsize umut oldu. İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “Asıl amacımız girişimciliği teşvik etmek. Girişimci sayısı çoğalırsa işsizlik azalıp ortadan kalkar” dedi

Umutları projeye, emekleri başarıya çevirmek için 3 yıl önce yola çıkan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), bugüne kadar 50 girişimciye ve bin işsize umut oldu. Hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sosyal medyada kurdukları 14 bin kişilik grupla işverenler ile iş arayanlar arasında köprü görevini yürüten İZİD, Aliağa ve Foça'daki açık cezaevlerindeki 150 mahkuma iş imkanı sağladı. Yeni Asır'a konuşan İZİD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Sungur, "İstihdam, emlak, sağlık ve çevre gruplarımızla sürekli toplumla iç içeyiz. Asıl amacımız girişimciliği teşvik etmek ve artırmak. Girişimci sayısı artarsa işsizlik azalır ve biter" dedi. İş dünyası ile toplum arasında köprü kurup istihdama destek olduklarını belirten Sungur, "Umutları projeye, emekleri başarıya çevirecek olan derneğimizi 3 yıl önce 35 gönüllüyle kurduk. 'Uzun yolculuklar küçük bir adımla başlar' felsefesiyle yola çıktık. İşimizin zor olduğunu biliyorduk. Buna rağmen 3 yılda 50 girişimciyi özel sektöre kazandırırken, bin kişiyi de işsizlik belasından kurtardık. Şu anda 50 kişilik ekibimiz ve 14 bin kişiden oluşan sosyal medya grubumuzla büyük bir aileyiz" diye konuştu.



İŞKUR GİBİ ETKİN

İstihdamın yanısıra çevre ve sağlıkla birlikte birçok konuda projeler üreten İZİD, 2 Mart 2016 tarihinde kuruldu. İnşaat Mühendisi Feyyaz Sungur tarafından ilk etapta 35 kişilik ekiple faaliyete geçirilen dernek kısa sürede hedefine ulaştı. Başkan Sungur, "Amacımız devletin bize tanıdığı destek ve kredilerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, iş dünyasının, esnafımızın ve toplumun ekonomik durumunun yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. üçük bir adımla büyük bir yolculuğa çıktık. 50 girişimci ve bin işsize destek sağladık" diye konuştu.



150 MAHKUMA İŞ

Dernek, kader mahkumlarının da yüzünü güldürdü. Çalışmalar kapsamında Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki 150 mahkum aldıkları girişimcilik eğitimi sayesinde iş yaşamına katıldı. Böylece terhisi yaklaşan mahkumlar derneğin çalışmaları sayesinde iş sahibi oldu. Amaçlarının sadece işsizlere iş bulmak olmadığını belirten Başkan Sungur, "Asıl amacımız girişimciliğin desteklenmesi.. Girişimci sayısı artarsa işsizlik biter ve daha çok kişiye istihdam alanı doğar. Bu amaçla çalışıyoruz" dedi. Girişimciliğin yaygınlaştırılmasını sağlayıp ekonomik ve kültürel zenginliği yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurgulayan Sungur, 2019 Ocak ayında İZİD Akademi Birimini kurarak girişimcilik eğitimi verdiklerini söyledi.



2020 HEDEFİ 2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Başkan Sungur, 2020 hedeflerini de şöyle anlattı: "Şu ana kadar bin kişiye iş bulduk. 2020 hedefimiz bu sayıyı iki katına çıkarmak. Girişimcilerimizle bunu arttıracağız. 14 bin kişilik grubumuz daha çok büyüyecek. Ayrıca Avrupa Birliği projesi yapmayı hedefliyoruz. Yeni yılda bunu hayata geçireceğiz. 'Çalışanların İnsan Haklarının Korunması' adlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. 15 gün içinde Avrupa Birliği'ne bunu sunacağız."





İŞ BULMA GARANTİLİ ÜCRETSİZ KURSLAR

KOSGEB ile birlikte çalıştıklarını belirten İZİD Başkanı Sungur, dernek binasındaki eğitim salonlarında ücretsiz iş bulma garantili girişimcilik kursları verdiklerini ve birçok kişinin girişimciliğe adım atmasını sağladıklarını ifade etti. Kadınlara yönelik kooperatifleşme ve çeşitli alanlarda kurslar düzenlediklerini de söyleyen Sungur, "Katılımcılar ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. KOSGEB aracılığı ile iş kurmak ve kredi almak isteyenlere imkan sağlıyoruz" dedi.



TOLGA TEKİN