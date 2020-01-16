Işıklıoğlu ve Uslu son yolculuklarına uğurlandı

Aydın'da 72 yaşında hayatını kaybeden eski Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici ve iş adamı Ahmet Tahir Işıklıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'de tedavi gördüğü hastanede kas hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Işıklıoğlu için Efeler Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Cengiz Altınkaya, AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, AYSO Meclis Başkanı Gökhan Maraş ve vatandaşlar katıldı. Işıklıoğlu'nun cenazesi Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Öte yandan Denizli Sanayi Odası'nın eski başkanı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu'nun babası Ahmet Sami Uslu (93) hayatını kaybetti. Ahmet Uslu, ailesi, dostları ve işadamlarının da katıldığı cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.



İHSAN KARATAŞ / SEBAHATTİN ALP