Izmirli By Kepi Mobilya 17 Ocak’ta Paris Fuarı’nda

Fransa'nın başkenti Paris'te 17-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından Maison&Objet Fuarı'na 100'den fazla ülkenin en seçkin markalarının yanı sıra, İzmirli genç girişimci Mustafa Kepi'ye ait By Kepi de katılıyor. Ünlü firmaların yer alacağı özel fuara her yıl katılan By Kepi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kepi, "'By Kepi'de kapsamlı dekorasyon ve tasarım çözümleri üretiyoruz. 2001'de kurulan By Kepi şu anda 400'den fazla profesyonel istihdam ediyor ve 17 bin metrekarelik kapalı üretim alanında müşterilerine hizmet veriyor. Kaliteden ödün vermeden yaşanabilir alanlar yaratmak için orijinal tasarımlara odaklandık. Kendi alanlarını yaratmak isteyenlere sadece yaşanabilir bir ortam sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir yaşam tarzı sunuyoruz" dedi.



FATİH ŞENDİL (HABER MERKEZİ)