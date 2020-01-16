SSK emeklileri zamlı maaşlarına kavuşuyor

SSK emeklilerinin 2020 yılı zamlı maaşları yarından itibaren hesaplarında olacak. Emekliler tahsis numaralarının son rakamına göre 17 Ocak ile 26 Ocak arasında yeni maaşlarını alacaklar

Ocak ayı ile birlikte yaklaşık 12,5 milyon emekli ile 3 milyona yakın memur zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6.49 oranında zam alırken, memurlar ve Emekli Sandığı mensubu emekliler ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 1.49'luk enflasyon farkını da hesaplarında gördü. Maaşlarla birlikte emeklilere ödenen yüzde 4 oranındaki ek ödeme ile memurlara ödenen aile paraları da artış gösterdi.SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha önce olduğu gibi tahsis numaralarının son rakamına göre 17 Ocak ile 26 Ocak arasında yeni maaşlarını alacaklar. SSK emeklilerinin 2020 yılı zamlı maaşları yarından itibaren hesaplarında olacak. Tahsis numarası 9 olan SSK emeklileri zamlı maaşlarını yarın hesaplarından çekecek. Memur emeklilerinin zam farkları ise yine Ocak ayı içinde Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı bir takvim çerçevesinde ödenecek.