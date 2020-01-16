Yerli otomobilin Gemlik'teki fabrikası ne zaman tamamlanacak? Tarih açıklandı

Türkiye'nin büyük bir çaba ile hayata geçirdiği yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki kurulacak fabrika için tarih belli oldu. Anadolu Grubu CEO’su Tuncay Özilhan “Türkiye’nin Otomobili birçok sektörün önünü açacak. Gemlik fabrikasını 12-18 ay içinde tamamlarız” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Tuncay Özilhan, "Tesla Çin ve Almanya'da 12 ayda fabrika kurdu, benzer bir planlama yapılıyor mu? sorusunu, "Türkiye'nin otomobili için geliştirilen yeni teknolojiler ve AR-Ge çalışmaları birçok sektörün önünü açacak. Otomobilde 40 bin olan parça sayısı elektriklide 8 bine düşüyor. Gemlik'te temel atıldıktan sonra 12-18 ay içinde üretime başlanabilir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.





Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.



Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor.



Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

İşte Gemlik'teki yerli otomobilin üretim üssü