Yurt dışı seyahatlere 9 ayda 3,4 milyar dolar

Türkiye'den geçen yılın 9 ayında 7,4 milyonu aşkın kişi yurt dışı seyahati gerçekleştirirken, toplamda yaklaşık 3,4 milyar dolar harcandığı belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı seyahatlerde kredi kartlarında taksit sayısını 6'dan 3'e düşürmesi, bu alandaki harcamaları gündeme getirdi. 9 ayda yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artarak 7 milyon 411 bin kişiye yükseldi.