  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Yurt dışı seyahatlere 9 ayda 3,4 milyar dolar

seyahatlere 9 ayda 3,4 milyar dolar

Yurt dışı seyahatlere 9 ayda 3,4 milyar dolar
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Türkiye'den geçen yılın 9 ayında 7,4 milyonu aşkın kişi yurt dışı seyahati gerçekleştirirken, toplamda yaklaşık 3,4 milyar dolar harcandığı belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı seyahatlerde kredi kartlarında taksit sayısını 6'dan 3'e düşürmesi, bu alandaki harcamaları gündeme getirdi. 9 ayda yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artarak 7 milyon 411 bin kişiye yükseldi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yurt dışı seyahatlere 9 ayda 3,4 milyar dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN