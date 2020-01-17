Afrika’nın kapısını daha çok çalacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nijerya ve Fas ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "2019'da Kuzey Afrika'ya ticaretimiz yüzde 10, diğer Afrika ülkeleriyle yüzde 12 arttı. Burada önemli bir potansiyel var. Bu yıl Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz, ziyaretler gerçekleştireceğiz." dedi. Temaslarının çok verimli geçtiğini vurgulayan Pekcan, Nijerya'da Türk firmaları için çok güzel imkanlar bulunduğuna işaret etti.