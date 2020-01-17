Altın fiyatları ne kadar? 17 Ocak Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte 17 Ocak Cuma altın fiyatları...