Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte 17 Ocak Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 17 Ocak Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 292,89 TL
SATIŞ: 292,89 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 467,30 TL
SATIŞ: 477,88 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 931,68 TL
SATIŞ: 955,75 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.869,20 TL
SATIŞ: 1.905,66 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.937,00 TL
SATIŞ: 1.966,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 17 Ocak Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.