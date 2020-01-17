Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Ocak Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar bugüne nasıl başladı? Euro yükselişte mi? soruları araştırılıyor. Serbest piyasada dolar ve euronun alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak Cuma döviz kuru...