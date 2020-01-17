Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Ocak Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar bugüne nasıl başladı? Euro yükselişte mi? soruları araştırılıyor. Serbest piyasada dolar ve euronun alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak Cuma döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatı bugün ne kadar? Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5220 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte 17 Ocak Cuma döviz kuru...
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