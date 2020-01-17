Faiz indirimleri sürüyor

Türkiye ekonomisi yeniden büyüme hamlesi başlatırken, MERKEZ BANKASI bir haftalık repo faiz oranını 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25’e çekti. Dolar düşerken indirimlerin sürmesi bekleniyor

Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle dengelenme sürecinde sergilediği performansla yeniden büyüme atağına geçen Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son dönemde yatırımcıların güvenilir limanı haline gelen piyasalara, dün Merkez Bankası'ndan da yeni bir faiz indirimi ile destek geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, art arda beşinci kez faiz indirimine gidildi. Politika faizi olan bir haftalık repo faiz oranı 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25'e çekildi. Politika faizi böylece Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 seviyesinden bin 275 baz puan indirilmiş oldu. Son faiz indirimi ile birlikte Merkez Bankası'nın borç alma faizi de yüzde 9.75 ile tek haneye geriledi.



FAİZ İNDİ, DOLAR ÇAKILDI

"Merkez Bankası faiz indirirse, dolar uçar" diyen malum lobi, dün de hayal kırıklığı yaşadı. Merkez Bankası dün faizi beklentilere paralel indirirken, faiz kararının açıklanmasının ardından dolarda düşüş hızlandı. Faiz kararı öncesinde 5.8922 TL'yi gören, kararın açıklandığı an ise 5.8750 TL olan dolar, kararın ardından 5.85 TL'nin altına geriledi. TL, dün dolar karşısında yüzde 0.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu.



ADIM ADIM TEK HANEYE

Ekonomi yönetiminin, 2020 için belirlediği "Faiz ve enflasyonda kalıcı tek hane" hedefi yapılan hamlelerle adım adım gerçekleşiyor. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci, tek hane bir politika faizine ulaşılacağını söyledi. Öte yandan Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre mevduatta ortalama faiz yüzde 9.88 ile 10 Mart 2017'den bu yana ilk kez tek haneye indi.



TOPARLANMA HIZLANACAK

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Piyasalarda son dönemde yaşanan iyimser havaya da değinilen açıklamada, "Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir" denildi.



BORSADA ÇİFTE REKOR KIRILDI

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, son 2 aydır tüm rekorları alt üst eden Borsa İstanbul'u yeni zirvelere taşıdı. Banka hisselerine gelen alımların güçlenmesiyle endeks dün gün içerisinde 122 bin 482 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Endeks ayrıca 122 bin 200 puanla kapanış rekorunu da kırdı. Borsada 22 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 47'ye ulaşırken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri de 742 milyar liradan 1 trilyon 1 trilyon 250 milyar liraya çıktı.



RİSK PRİMİ 250'NİN ALTINDA

Türkiye'nin kur saldırısını yaşadığı 2018 yılının ağustos ayında 587 baz puana kadar yükselen 5 yıllık CDS'ler dün 250 baz puanın altına indi. Ekonomide ortaya konulan performansın Türkiye'ye güveni artırmasıyla risk primi 7 Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler ve Merkez Bankası'nın attığı adımlar, tahvil-bono piyasasında da faizleri 2016 seviyesine çekti. 16 Mayıs 2019'da yüzde 26 olan 2 yıllık tahvilin faizi dün yüzde 10.23 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye inerken, yüzde 21.2 olan 10 yıllık tahvilin faizi de dün 10.83 ile Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.



10 KAT TALEP GELDİ

Türkiye piyasalarında son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken toparlanma, Türk şirketlerinin eurobond ihracı ile hisse satışlarına da yansıdı. Öte yandan 2020'nin ilk eurobond ihracını gerçekleştiren TSKB'ye rekor talep geldi. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sabit faizli eurobonda ihraç tutarının 10 katı talep geldi.

