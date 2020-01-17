Filenin sultanına bir ödül de İzmir esnaf teşkilatından

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup ederek Ağustos ayında Tokyo'da yapılacak oyunlarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımının pasörü Cansu Özbay'a bir ödül de İzmir Esnaf Teşkilatı'ndan geldi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticisi Özkan Özbay'ın kızı olan milli pasör Cansu Özbay'ı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da bir Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık, Özkan Özbay, oda yöneticileri ve eşi ile birlikte İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret eden Cansu Özbay, esnaf teşkilatının jesti karşısında büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. İESOB Başkanı Mutlu'ya milli formasını hediye eden Cansu Özbay, spor yaşantısı boyunca ailesi kadar Şoförler Odası yöneticilerinden de büyük destek gördüğünü söyledi.



AYRI SEVİNÇ YAŞIYORUZ

Filenin Sultanları'nın tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdüğünü hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın ayrı bir sevinç yaşadığına dikkat çekti. Cansu Özbay'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını belirten Mutlu, "Türkiye'nin gurur duyduğu büyük başarıda bir esnaf yöneticimizin evladının da payı olması bizi ayrıca onurlandırdı. Dostumuz Özkan Özbay'ın kızının başarısı ile sevindik ve esnaf teşkilatı olarak bu büyük başarıdan kendimize pay çıkardık. Cansu kızımız kadar ailesine ve Şoförler Odası'na da teşekkür ediyoruz. Duygularımızı ifade etmek ve İzmir Esnaf Teşkilatı'nın Teşekkür Madalyası'nı sunmak üzere bir araya geldik. Cansu'nun şahsında tüm takım arkadaşlarına bize ve Türk halkına yaşattıkları coşku için teşekkür ediyor, Olimpiyat Oyunları'nda da kendilerine gönülden başarılar diliyorum" dedi.



CANSU ÖZBAY ÇOK SAYIDA TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

1996 yılında İzmir Urla'da dünyaya gelen Cansu Özbay spor yaşantısında sırasıyla Göztepe, Arkas, Beşiktaş, Nilüfer Belediye ve Vakıfbank Bayan Voleybol takımlarının formalarını giydi. Özbay, olimpiyat elemelerine katılmaya hak kazanarak büyük başarı yakalayan milli takımda da pasör olarak görev yapıyor.