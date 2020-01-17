Gelinlik Damatlık Fuarı öncesinde oteller doldu

İzmir'de 21-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kent turizmine büyük hareket getirecek. 85 ülkeden binlerce satın almacının yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her noktasından sektör profesyonellerin de İzmir'e gelecek olması konaklama sektörünü de canlandıracak. Fuarın gerçekleşeceği hafta, İzmir'deki birçok anlaşmalı otelde rezervasyonların dolu olduğu bildirildi. Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olduğu belirtilen fuarın 2020 ile 2021 modasına yön verecek gelinlik, damatlık, abiye tasarımlarıyla sektörün buluşma noktası olacağına dikkat çekildi. Ünlü isimler de fuardaki defilelerde boy gösterecek.