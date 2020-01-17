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’den sahtecilik uyarısı

GİB’den sahtecilik uyarısı
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte internet siteleri tespit edildiğini belirterek, Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmesi uyarısında bulundu.

GİB'den yapılan duyuruda, söz konusu sahte internet siteleriyle, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına işaret edilerek, "Başkanlığımızla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov. tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
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