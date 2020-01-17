İpek Yolu’na 12 lojistik merkez daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, lojistik merkezlerin yer seçimi, kurulması, yetkilendirilmesi ve işletilmesiyle ilgili yol haritası niteliğinde yönetmelik taslağı hazırladı. TÜRKİYE enerjiden sağlığa, gıdadan ticarete kadar tüm alanlarda bölgesinin merkez üssü olma hedefi kapsamında lojistik merkez yatırımlarına da hız veriyor. Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu'nun en önemli transit ülkesi olan Türkiye yeni lojistik merkezlerle bu alandaki ilk 25 ülkeden biri olacak. Türkiye'nin ihracat hedeflerini yakalaması için kurulum çalışmaları hızlandırılan lojistik merkezlerin çevresi ise gelişme bölgeleri olarak ilan edilecek. Bu bölgeler lojistik merkez faaliyetlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için teknik altyapılara ilişkin tesis, bağlantı hatları ve teknik donatı alanları şeklinde planlanacak.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA